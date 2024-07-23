В Кемерово умер выдающийся химик Юрий Захаров

Ушел из жизни выдающийся кемеровский ученый-химик и многолетний ректор Кемеровского государственного университета (КемГУ), член-корреспондент РАН Юрий Захаров, 23 июля сообщила пресс-служба Федерального исследовательского центра угля и углехимии (ФИЦ УУХ СО РАН).
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