❗️⚡️Швеция получит крылатые ракеты MdCN Контракт между Парижем и Стокгольмом, оцениваемый в 4,3 миллиарда евро, предусматривает поставку ВМС Швеции четырех многоцелевых фрегатов нового поколения и их оснащение морскими крылатыми ракетами MdCN (Missile de Croisière Naval).
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