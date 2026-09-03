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Русское оружие

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❗️⚡️Швеция получит крылатые ракеты MdCN Контракт между Парижем и Стокгольмом, оцениваемый в 4,3 миллиарда евро, предусматривает поставку ВМС Швеции четырех многоцелевых фрегатов нового поколения и их оснащение морскими крылатыми ракетами MdCN (Missile de Croisière Naval).

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