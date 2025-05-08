Ирак и Азербайджан: новый вектор сотрудничества в нефтяной отрасли

Ирак и Азербайджан обсудили совместные проекты в нефтяной сфере. На встрече в Багдаде премьер-министр Ирака Мухаммед Аль-Судани и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили расширение энергетического сотрудничества и пригласили SOCAR к участию в иракских проектах.