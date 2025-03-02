Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Всё только начинается: враги Трампа превращают в «перемогу» провал Зеленского в Белом доме

Всё только начинается: враги Трампа превращают в «перемогу» провал Зеленского в Белом доме

Политнавигатор Изгнание Зеленского из Белого дома после перепалки и отмену сделки по редкозёмам европейские враги Трампа подают как несправедливость по отношению к Украине и как «достойное поведение» украинского президента.

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