Военнослужащие ВС РФ поздравили мариупольских ветеранов войны с Днем Победы

Военнослужащие группировки войск «Восток» и специалисты сводного отряда разминирования инженерных войск Вооруженных Сил (ВС) РФ поздравили проживающих в Мариуполе ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.
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