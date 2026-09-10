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Царьград

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Минприроды Красноярска: 39 медведей ликвидированы за сутки

Минприроды Красноярска: 39 медведей ликвидированы за сутки

В Красноярском крае за сутки ликвидировали 39 агрессивных медведей, создававших угрозу для жителей. Эти мероприятия были проведены по данным Министерства природных ресурсов региона, преимущественно на северных и южных территориях.

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