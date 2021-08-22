Мир так интересен!
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Мир так интересен!

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Усики, поры и помятые щеки. Фото звезд вблизи, способные повысить самооценку

Усики, поры и помятые щеки. Фото звезд вблизи, способные повысить самооценку

А вы все еще сравниваете себя с селебрити, считая их красоту безупречной? Тогда этот пост специально для вас! Сегодня я подготовила для вас фотографии знаменитостей вблизи, которые способны повысить самооценку.

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