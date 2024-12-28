Вероятность продолжения транзита газа через Украину оценили

Несмотря на то, что контракт о продлении транзита российского газа через Украину, очевидно не продлят, это еще не означает, что данный энергоноситель не будет идти в Европу по территории этой постсоветской страны.
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