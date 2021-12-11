Сеем Эустому

Всем привет,дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим о том,как правильно посеять Эустому,чтобы она у вас обязательно взошла!) В этой статье я вам расскажу про несколько способов посева Эустомы) Я уверена, что эта статья вам понравится и будет полезна для вас!) Буду делиться с вами всеми секретами и наработками))) 1)Посев Эустомы Ее мы начинаем сеять с декабря месяца,потому что,как правило она зацветает на 5-6 месяц,поэтому поторопимся с вами) На первых этапах она долго наращивает наземную часть,поэтому декабрь один из самых лучших месяц для посадки Эустомы) Эустому можно высевать в торфяные таблетки,считаю,что это самый лучший и надежный способ!А для тех кто не любит таблетки,тогда я вам предложу почвосмесь) Почвосмесь на момент посева для Эустомы,(важный момент!) должна быть легкая!!!Это самый главный момент,корни ее должны дышать,тогда они будут хорошо развиваться! Для этого вы можете взять торф(не кислый),или брикеты(биомастер).