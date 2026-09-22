Польша уже стягивает войска для аннексии Львова – Воскресенский

Польша стягивает войска к украинской границе с непонятными целями. Об этом белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил в интервью украинскому журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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