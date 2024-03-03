Подлые удары: в США раскрыли, по каким целям в России будут бить ВСУ

В США появилось требование предоставить Украине оружие для уничтожения Крымского моста. Это заявил подполковник армии США в отставке Глен Грант в эфире интернет-канала «Espreso», передает «Политнавигатор».
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