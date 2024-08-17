В субботу в Петербурге будет облачно и дождливо

Холодный атмосферный фронт ограничит приток тепла Как рассказал синоптик Михаил Леус, погода в Северной столице в субботу будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, который вытянется по территории региона в широтном направлении.
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