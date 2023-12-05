Съезд климатических фантазеров в Дубае

Добрый день, Империя. В Дубае четвертый день творится нечто эпохальное. 28 по счету Климатический саммит (КС для краткости) изобилует таким количеством небывалых ранее дел и событий, что даже интересно чем все закончится через десяток дней - в смысле, что за резолюция будет у КС и сколько в ней будет.