В Пентагоне начали проверки на детекторе лжи после визита Илона Маска

Проверки сотрудников на детекторе лжи начали в министерстве обороны США в связи с расследованием утечек секретной информации после визита в Пентагон главы Департамента эффективности государственного управления, миллиардера Илона Маска, 22 марта со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии