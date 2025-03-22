В Пентагоне начали проверки на детекторе лжи после визита Илона Маска

Проверки сотрудников на детекторе лжи начали в министерстве обороны США в связи с расследованием утечек секретной информации после визита в Пентагон главы Департамента эффективности государственного управления, миллиардера Илона Маска, 22 марта со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.