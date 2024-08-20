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"На несколько фронтов": СМИ обратились к США с мрачной новостью. Байден принесет американцам ужасные страдания

"На несколько фронтов": СМИ обратились к США с мрачной новостью. Байден принесет американцам ужасные страдания

Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСегодня 930 прочитали Участие США в войнах сразу на нескольких фронтах приведет к поражению, пишет Global Times.

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