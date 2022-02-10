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Россиянки рассказали, где живут самые перспективные женихи

Россиянки считают самыми привлекательными женихами жителей столицы. На втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург, при этом на переезд ради поиска партнера большая часть женщин не готова, говорится в исследовании сервиса «Работа.

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