Россиянки рассказали, где живут самые перспективные женихи

Россиянки считают самыми привлекательными женихами жителей столицы. На втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург, при этом на переезд ради поиска партнера большая часть женщин не готова, говорится в исследовании сервиса «Работа.
Россиянки считают самыми привлекательными женихами жителей столицы. На втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург, при этом на переезд ради поиска партнера большая часть женщин не готова, говорится в исследовании сервиса «Работа.
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