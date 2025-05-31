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За труды и Отечество: как появился орден Александра Невского

За труды и Отечество: как появился орден Александра Невского

1 июня 1725 года был учрежден орден Святого Александра Невского — единственная награда в истории нашей страны, которая — конечно, с изменениями — существовала и в Российской империи, и в Советском Союзе, а потом возродилась и в современной России.

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