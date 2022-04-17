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«Барсе» через несколько дней сообщат, удастся ли подписать Левандовского. У форварда будет встреча с «Баварией»

Скоро будет принято решение по возможному переходу Роберта Левандовского в «Барселону». В ближайшие дни представители форварда встретятся с руководством «Баварии».

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