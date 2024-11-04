💡 Часть Белогорска временно осталась без света из-за аварии на сетях Без света остались 5767 человек, сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.
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💡 Часть Белогорска временно осталась без света из-за аварии на сетях Без света остались 5767 человек, сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.