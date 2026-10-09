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Старший сын Эммы Малининой женился на её копии, а его родного отца лишили родительских прав

Старший сын Эммы Малининой женился на её копии, а его родного отца лишили родительских прав

О том, что его лишили родительских прав на собственного сына, Александр Исаев узнал не в суде и не от бывшей жены, а из документов, пришедших по почте.

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