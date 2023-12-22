Специалист развеял миф о «порошковом вине»

Существование так называемого «порошкового вина» невозможно начиная от стандартов производства вина и ГОСТОВ до невозможности перевода различных соединений, которые появляются в вине после брожения виноградного сока.
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