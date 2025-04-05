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Царьград

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Ураган оставил без света часть Новосибирска и области: семь районов пострадали

Ураган оставил без света часть Новосибирска и области: семь районов пострадали

Ураган в Новосибирской области привел к отключению электричества в частях города и шести других районах, включая Черепановский и Карасукский.

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