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Царьград

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В Белом доме обсуждают увольнение нового пресс-секретаря Трампа после провала

В Белом доме обсуждают увольнение нового пресс-секретаря Трампа после провала

Первый брифинг Кэти Захарии на посту пресс-секретаря Белого дома оказался настолько неудачным, что чиновники администрации уже сомневаются в её способности удержаться в должности дольше десяти дней.

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