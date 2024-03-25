Экипаж танка Т-72Б3М обеспечил взятие опорного пункта ВСУ в ДНР

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Танкисты группировки войск "Южная" оказали поддержку огнем штурмовым подразделениям и обеспечили взятие опорного пункта украинских боевиков на артемовском направлении спецоперации.
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