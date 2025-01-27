Георгий Хе: «Меня оговорили»

Обвиняемый в покушении на получение взятки произнес последнее слово 27 января в Петрозаводском городском суде последнее слово произнес бывший главный государственный инспектор Северо-Западного управления Ростехнадзора Георгий Хе.
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