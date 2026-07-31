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ГТРК Татарстан

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Сергей Иванов покинул пост главы Госкомитета Татарстана по туризму

Сергей Иванов освобожден от должности председателя Государственного комитета Татарстана по туризму. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов, сообщили «Татар-информу» собственные источники.

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