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В Северной Македонии отметили день народного восстания

В Северной Македонии отметили день народного восстания

В Северной Македонии 11 октября отметили 80-тую годовщину начала народной освободительной войны и завершение формирования македонского народа.

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