МИД РФ: под строительство второй АЭС в Белоруссии рассматриваются два места

Два варианта рассматриваются на выбор как место под строительство второй в Белоруссии атомной электростанции, сообщил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
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