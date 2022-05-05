Замглаваря «Азова» Паламар: Прошу эвакуировать раненых солдат, которые умирают на «Азовстали» в страшных муках

На следующий день после того, как в Киеве объявили, что потеряли возможности выходить на связь с теми вооружёнными лицами, которые находятся в подвалах завода «Азовсталь», видеоролики записали и опубликовали в сети сразу два представителя верхушки экстремистского «Азова» (*запрещённая в РФ группировка).