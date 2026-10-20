Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия стремится к мирному урегулированию на Украине. «Я считаю, происходит то, что Россия хотела бы, чтобы это было сделано», — заявил Трамп.
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