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В Генпрокуратуре Казахстана рассказали, кто не попадает под амнистию

В Генпрокуратуре Казахстана рассказали, кто не попадает под амнистию

Осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления продолжат отбывать срок.В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что под закон об амнистии для участников январских событий, который был сегодня принят Сенатом, не коснётся осужденных по трём статьям.

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