В Генпрокуратуре Казахстана рассказали, кто не попадает под амнистию

Осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления продолжат отбывать срок.В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что под закон об амнистии для участников январских событий, который был сегодня принят Сенатом, не коснётся осужденных по трём статьям.