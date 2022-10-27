В Генпрокуратуре Казахстана рассказали, кто не попадает под амнистию

Осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления продолжат отбывать срок.В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что под закон об амнистии для участников январских событий, который был сегодня принят Сенатом, не коснётся осужденных по трём статьям.
Осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления продолжат отбывать срок.В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что под закон об амнистии для участников январских событий, который был сегодня принят Сенатом, не коснётся осужденных по трём статьям.
Свежие комментарии