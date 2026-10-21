Saudi Arabia's crude exports rose about 7.9% in August from July to 4.451 million barrels per day, the highest since March, while its oil production fell to a record low of 6.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым