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«Бум и полетели»: Путин объяснил предпринимателям, почему подорожали яйца

«Бум и полетели»: Путин объяснил предпринимателям, почему подорожали яйца

- Этот результат всех удивил. Нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономику мы первые в Европе, пятые – в мире - Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер, по мере решения вопросов инфляции позиция будет меняться; - Резко повышать ввозную пошлину на рыбную продукцию опасно, потому что цены могут подскочить.

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