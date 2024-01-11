«Бум и полетели»: Путин объяснил предпринимателям, почему подорожали яйца

- Этот результат всех удивил. Нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономику мы первые в Европе, пятые – в мире - Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер, по мере решения вопросов инфляции позиция будет меняться; - Резко повышать ввозную пошлину на рыбную продукцию опасно, потому что цены могут подскочить.