Опасность поцелуев: почему не стоит целовать младенцев

Британская благотворительная организация The Lullaby Trust провела опрос, который показал, что более половины молодых родителей не осознают риска заражения своего ребенка серьезной инфекцией через поцелуй.
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