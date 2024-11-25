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Опасность поцелуев: почему не стоит целовать младенцев

Британская благотворительная организация The Lullaby Trust провела опрос, который показал, что более половины молодых родителей не осознают риска заражения своего ребенка серьезной инфекцией через поцелуй.

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