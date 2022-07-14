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Кендрик Перкинс: «Эйндж любит строить команды через драфт. «Джаз» обменяли Гобера, скоро уйдет Митчелл и будет перестройка»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс проанализировал ситуацию в «Юте». По мнению Перкинса, «Джаз» приступают к перестройке состава.

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