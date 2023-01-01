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Вайсфельд об «Ак Барсе»: «Разруха в головах», как сказал профессор Преображенский. Почему не играют – никто не знает»

Леонид Вайсфельд считает, что у «Ак Барса» сейчас «разруха в головах».  – «Ак Барс» с его звездным составом вылетит, как и в 2005‑м, в первом раунде плей‑офф? – Такой сценарий не исключен.

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