Русские миротворцы покидают Карабах по 2 причинам: Затулин не стал скрывать правду

Депутат Госдумы объяснил, почему солдаты армии России покидают непризнанную республику раньше положенного времени17 апреля Дмитрий Песков подтвердил информацию о начале вывода русского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха.
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