Ох, Лёня, Лёня! Вот уж поистине - сколько верёвочки ни вейся, а на кончик её хвоста всё-таки ботинком наступят) Уж сколько мистер Гозман выпрашивал на свою, можно сказать, бунтарскую натуру, сколько уговаривал: ну посмотрите на меня, ну посмотрите, ну обратите же наконец внимание! Ну слава Богу, выпросил - посмотрели и обратили.
Кучненько так пошли - вот и до Лёни Гозмана добрались
Комментарии
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в
венедиктплюхин
Лет 20 с чем-то назад, как-то ехал с ним в одном вагоне метро. Знал бы, чем это чмо станет,дал бы в его хлебало.
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2 час.
ОМ
Оракхан Момбаев
Какой противный жид
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1 час.
АС
Александр Сысоев
Он и 20 лет назад был ЧМО. Это его призвание.
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1 час.
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