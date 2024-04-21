В Актау проверили рекламные тексты объектов предпринимательства

Отделом внутренней политики и развития языков города Актау и Мангистауским областным филиалом международного общества «Қазақ тілі» проведена работа по изучению текстов объявлений, рекламы объектов предпринимательства на территории города, передает InAktau.
