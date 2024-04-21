Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    Межгосударственная программа за счёт России?Состояние Каспия ...
  • Людмила Лепаева
    У нас пол города построили заключённыеОсужденных гражда...
  • Иванов Иван
    Мы фсе умрем…Раскаленный смерч...

В Актау проверили рекламные тексты объектов предпринимательства

В Актау проверили рекламные тексты объектов предпринимательства

Отделом внутренней политики и развития языков города Актау и Мангистауским областным филиалом международного общества «Қазақ тілі» проведена работа по изучению текстов объявлений, рекламы объектов предпринимательства на территории города, передает InAktau.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх