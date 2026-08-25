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Иркутск Сегодня

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Иркутск поделился с Санкт-Петербургом опытом создания доступного туризма для людей с инвалидностью

В Иркутск приехала делегация представителей туристической отрасли Санкт-Петербурга. Гости из северной столицы захотели лично увидеть, как в Прибайкалье развивают инклюзивный туризм – отдых, комфортный для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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