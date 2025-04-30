ФСБ получает информацию от граждан не только о терактах, но и о коррупции

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) регулярно получает от граждан информацию не только о готовящихся террористических актах, но и о других правонарушениях, включая хищения бюджетных средств и бездействие правоохранительных органов.
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