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МИД России обвинил Зеленского в провокации катастрофы ударами по ЗАЭС

МИД России обвинил Зеленского в провокации катастрофы ударами по ЗАЭС

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором обвинило руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в провокации потенциальной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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