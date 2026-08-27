Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором обвинило руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в провокации потенциальной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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