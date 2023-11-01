Студент из Митина вошел в тройку лучших операторов беспилотников

Третьекурсник педагогического колледжа №18 в Митине Григорий Петров взял бронзу городского чемпионата профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в номинации «Управление БПЛА».
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