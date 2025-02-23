В России разработали станции для получения энергии из подземного «горячего океана»

Ученые Томского политехнического университета разработали схему электростанции, которая поможет освоить ресурсы подземного «горячего океана» — вод в толщах земной коры, нагретых внутренним теплом планеты.
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