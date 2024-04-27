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Копитар провел 95-й матч в плей-офф и установил новый рекорд «Лос-Анджелеса»

Капитан «Кингс» принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:6, 1-2).

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