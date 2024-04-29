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Царьград

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Солдат ВС России взорвал гранату, чтобы не попасть в плен ВСУ

Солдат ВС России взорвал гранату, чтобы не попасть в плен ВСУ

В Сети появились кадры страшной гибели русского солдата, не пожелавшего попасть плен ВСУ.Обозреватели Телеграм-канала “Военное дело” сообщили о гибели русского военнослужащего во врем сражения на одном из направлений зоны боевых действий на Украине.

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