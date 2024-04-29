Солдат ВС России взорвал гранату, чтобы не попасть в плен ВСУ

В Сети появились кадры страшной гибели русского солдата, не пожелавшего попасть плен ВСУ.Обозреватели Телеграм-канала “Военное дело” сообщили о гибели русского военнослужащего во врем сражения на одном из направлений зоны боевых действий на Украине.