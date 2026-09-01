Больше 27 млн человек решились на это: где чаще оформляют самозапрет на кредит

Названы регионы, где чаще всего оформляют полные самозапреты на кредиты.Эксперты раскрыли, в каких регионах граждане чаще всего устанавливают полные самозапреты на кредиты.
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