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В Севастополь с Донбасса привезли более 60 эвакуированных детей

В Севастополь с Донбасса привезли более 60 эвакуированных детей

Более 60 эвакуированных с Донбасса детей приехали в Севастополь. Они пробудут в городе до стабилизации обстановки, передаёт «ТАСС».

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