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Independent: «Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием Погба

Independent: «Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием Погба

Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может перейти в «Манчестер Сити». Как сообщает The Independent, футболист сомневается относительно перспективы стать игроком «Манчестер Сити» по причине того, что ранее он выступал в составе «Манчестер Юнайтед».

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