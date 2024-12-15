Independent: «Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием Погба

Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может перейти в «Манчестер Сити». Как сообщает The Independent, футболист сомневается относительно перспективы стать игроком «Манчестер Сити» по причине того, что ранее он выступал в составе «Манчестер Юнайтед».