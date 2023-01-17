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Физиотерапевт Казимов назвал основные правила купания на Крещение

Физиотерапевт Казимов назвал основные правила купания на Крещение

Чтобы снизить риски негативных эффектов в крещенские купания, нужно предварительно к ним подготовиться, окунаться в прорубь только в специально отведенном месте, где дежурит бригада "скорой", и не проводить в холодной воде дольше одной минуты.

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