Физиотерапевт Казимов назвал основные правила купания на Крещение

Чтобы снизить риски негативных эффектов в крещенские купания, нужно предварительно к ним подготовиться, окунаться в прорубь только в специально отведенном месте, где дежурит бригада "скорой", и не проводить в холодной воде дольше одной минуты.
Чтобы снизить риски негативных эффектов в крещенские купания, нужно предварительно к ним подготовиться, окунаться в прорубь только в специально отведенном месте, где дежурит бригада "скорой", и не проводить в холодной воде дольше одной минуты.
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